【少雨に関する気象情報】気象庁発表 東日本太平洋側と西日本では昨年１１月中旬から、北日本太平洋側では本年１月上旬から、降水量の少ない状態が続いています。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨となった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。 ２８日までの、、 各地方ごと