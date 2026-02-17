三山凌輝がRYOKI MIYAMA名義でソロアーティスト活動をスタートさせた。1stデジタルシングル「Tadaima」、2ndデジタルシングル「BOOOM」を立て続けにリリース。2曲とも作詞・作曲・プロデュースを自身が担当している。【写真】RYOKI MIYAMA「Tadaima」は日本語と英語が混ざり合った切なく美しいバラード。「きみ」との別れを歌った楽曲で、何度も繰り返される「ごめんね」は多層的な響きを放ち、この上ない味わい深さを宿している。