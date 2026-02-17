東野幸治が“今、思うこと”“最も気になること”“今、気になる人”そして時にはチクッと“毒を吐く”など…ラジオでしか語れない事を語る1時間。 2月13日の放送回ではゲストに、フーディー浜田岳文さんが登場した。 ©️ABCラジオ 浜田岳文さんはフーディー（美食家）として活動し、7年連続で世界No.1フーディーとして選ばれている実績を持つ、生粋の美食家。美食を求めて世界