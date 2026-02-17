「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１７日、ＴｉｋＴｏｋを新規更新。プラチナスポンサーを務めるベルギー１部リーグのシント＝トロイデンＶＶの躍進ぶりを熱く語った。西村氏は「にしたんクリニックが、プラチナスポンサーを務めます、サッカーベルギー一部リーグの我がシント＝トロイデンＶＶが今季絶好調でして。昨日もですね、雪が降りしきる中、２