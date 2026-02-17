秋田市の認定こども園が卒園パーティーを結婚式場で開きました。来月に卒園を控えた子どもたち。テーブルマナーにも挑戦しておいしく楽しい思い出を作りました。広くてきれいな会場に興奮気味の子どもたち。訪れたのは秋田市の結婚式場です。外旭川わんわんこども園では、いつもと違った雰囲気でおいしい料理を食べ、思い出を作ってもらおうと、毎年、結婚式場で卒園パーティーを開いています