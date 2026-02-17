九州のうまいものを集めた人気の物産展が秋田市で始まりました。晩御飯のおかずやスイーツそれにラーメン迄2週間九州の味が楽しめます。田村アナウンサー「いまはお取り寄せで自宅でも全国の味を楽しむことができますが、やっぱり対面で現物を見て、買い物する楽しさっていうのはありますよね。きょうからは九州各地の味が秋田でも楽しめます」秋田市の西武秋田店で17日、恒例の「九州物産展」が始まりました。