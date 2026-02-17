作家・タレントとして活躍する宮田愛萌。國學院大學文学部で「万葉集」を専攻した文学への造詣を活かし、作家との対談企画や出版イベントなどに出演するほか、自身も作家としてこれまでに4冊の小説を刊行しており、出版業界から注目を集める存在だ。 【画像】宮田愛萌、撮り下ろし写真ギャラリー 1月28日に発売された、宮田にとって初の写真集『Lilas（リラ）』（幻冬舎）は、「30歳になる前に、自身の身体を記録とし