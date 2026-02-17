CRAVITYが3月18日にリリースする日本3rdシングルより、タイトル曲「BLAST OUT」を2月18日に先行配信。また、同曲のショートMVを同日18時に公開する。 （関連：【画像あり】CRAVITY、日本3rdシングル『BLAST OUT』3形態のジャケット） 本楽曲は、日本オリジナル作品初の“ダーク系”の一曲。誰の心にもある行き場のない強い感情を外に向かって“BLAST OUT”（爆発）させる、パワーを感じる楽曲に仕上