■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０２月１７日１５３円０８～０９銭（▼０．２６） ０２月１６日１５３円３４～３５銭（▼０．０５） ０２月１３日１５３円３９～４１銭（△０．３９） ０２月１２日１５３円００～０２銭（▼２．５６） ０２月１０日１５５円５６&#