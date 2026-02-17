香川県が、全国の自治体で初めてアメリカの半導体大手・エヌビディアの日本法人と連携協定を結びました。エヌビディアの知見や技術を活用したAIデータセンターの立地を進め、企業誘致などにつなげたい考えです。 【写真を見る】香川県がアメリカの半導体大手・エヌビディアの日本法人と連携協定AIデータセンターの立地へ全国の自治体初の取り組み【香川】 香川県庁で行なわれた締結式では、池田知事