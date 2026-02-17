日銀が１７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５３円０８～０９銭と前営業日比２６銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８１円１３～１７銭と同７７銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１８３２～３４ドルと同０．００３０ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS