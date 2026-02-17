スナックミーは2月10日より、「パリもちチョコマシュマロ」を、スナックミーオンラインストアにて期間限定で発売しました。原材料：きび糖、カカオマス、米飴、無塩バター、ゼラチン、バニラビーンズ■ぱりっと弾けてもっちり溶けるスイーツ同商品は、ぱりっと割れるチョコレートの中にもっちり軽いマシュマロが入った、食感のコントラストが楽しめるスイーツとなっています。澄ましバターを加えた特製チョコが噛んだ瞬間に弾け、