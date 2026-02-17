着せ替え人形でおなじみの「リカちゃん」から、手のひらサイズで楽しめる新シリーズ「ぷちリカちゃん」が登場しました。「ぷちリカちゃん」は約7cmのミニドール。植毛された髪の毛や左を向いた瞳、洋服の着脱ができる仕様など、リカちゃんらしい特徴をそのままに、通常サイズの約３分の１に縮小したシリーズです。集めて飾るのはもちろん、持ち歩きにぴったりなサイズ感が魅力！スマホにつけたりバッグにつけたりして一緒にお出