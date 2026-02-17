ドバイDuty Freeテニス選手権大会期間：2026年2月15日～2026年2月22日開催地：アラブ首長国連邦 ドバイコート：ハード（屋外）結果：[ウ ファンシエン / 穂積 絵莉] 0 - 2 [ペアングタルン プリプエチ / ルテュジャ ボサレ] 試合の詳細データはこちら≫ ドバイDuty Freeテニス選手権第3日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、女子ダブルス1回戦で、ウ ファンシエン / 穂積 絵莉とペアングタルン プリ