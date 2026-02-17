カメラレンタルサービスのAPEX RENTALSは、富士フイルム製カメラ・レンズを対象とした「15％ポイント還元キャンペーン」を2月16日（月）に開始した。 富士フイルムのX＆GFXシリーズのカメラボディおよび交換レンズのレンタルに対し、通常5%のAポイントに加え、10%のボーナスポイントを付与する。Aポイントは次回以降のレンタル利用時に1ポイント1円として使用できる。付与時期は2026年4月中旬以降を予