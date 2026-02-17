J２・J３百年構想リーグで、横浜FCは開幕の山形戦は１−２で競り負けた。続く２節・仙台戦も０−１で敗れた。今季からチームを率いる須藤大輔監督は、この連敗をどう受け止めているのか。「まずJ２というリーグは、そんな一筋縄ではいかない。J１はどちらかというと、テクニックだったりが秀でた選手が多い。J２は、J１に比べたらテクニックの部分で多少、劣りますけど、球際だったり、そういう精神論で秀でた選手が多い」両リ