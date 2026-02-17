今季からJ２藤枝MYFCの指揮を執る槙野智章監督は２月16日、自身のインスタグラムを更新。人気お笑いコンビ『シソンヌ』の長谷川忍さんとの２ショット写真を公開し、反響を呼んでいる。「シソンヌ長谷川さんとご飯 ずっと朝の番組に一緒に出て、いつもイジって面白くしてくれる長谷川さん。こうやって監督になっても連絡くれてご飯一緒に行ってくれる優しい先輩です！」 こう綴り、３枚の写真をアップロードした元日本代表