【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「10人の個性をみんなが理解し合って、みんなが個性を強めていくチームでありたいって話したよね。CIRRAにとって個性は大事な要素の一部」（HINATA） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。2月は10人組ガールズグループ・CIRRAのHINATAとMYU.S（シモミュウ）とKOHARUが担当MCと