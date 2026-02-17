17日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが、3月22日（日）に有明コロシアムで行われるSVリーグ男子第18節GAME2東レアローズ静岡戦において、声優の林勇さんが出演することをクラブ公式サイトで伝えている。 林さんは、子役でテレビドラマやCMに出演し、その頃から声優で洋画吹き替えを中心に多数の出演をしている。アニメでは「ハイキュー!!」の田中