ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎について、全国の医療機関から報告された患者数が5週連続で増加しました。「感染性胃腸炎」は、ノロウイルスなどに感染することで嘔吐や下痢などが見られる感染症です。国立健康危機管理研究機構によりますと、今月8日までの1週間に全国およそ2000の小児科から報告された「感染性胃腸炎」の患者数は、1医療機関あたり9.48人にのぼり、5週連続で増加しました。前の年の同じ時期と比べて、およそ1