千葉ロッテマリーンズの冨士隼斗投手と大聖投手が17日、社会貢献プロジェクト「MARINESLINKS」の活動の一環として糸満市立米須小学校を訪問し、5、6年の児童44人と交流した。野球体験や質問コーナー、記念撮影などを実施。児童たちとのふれあいを通じて、野球の楽しさや魅力を伝えた。冨士と大聖によるキャッチボールのデモンストレーションでは、「速い！」「音がすごい！」といった歓声が上がり、会場は大いに盛り上がった