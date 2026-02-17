高市首相は17日、茨城県土浦市のれんこん生産者らと面会し、れんこんを使った料理などを試食しました。生産者から「先が見通せる縁起物です」と説明を受けた高市首相。れんこんの穴をのぞきこみ、”先が見通せる”にかけて、「高市政権では地方自治体の事業者の予見可能性を高めるべく、予算の組み方をがらっと変える」と述べ、18日から始まる特別国会での来年度予算案の審議に向けて意気込みを語りました。この日は、自治体関係者