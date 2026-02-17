元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のタレント丸山桂里奈（42）が17日、都内で行われた「ガチャガチャ展大賞」発表・表彰式に登壇した。2月17日は「ガチャの日」。日本で初めて「ガチャ」を導入した会社である株式会社ペニイが、同社の創立日にちなんで制定した。1児の母でもある丸山はガチャガチャになじみが深く、「小さい頃からずっとやってきていますので、（会場に）朝早くから入って、お財布が空になるまで回しまし