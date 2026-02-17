米国・ＷＷＥ所属のプロレスラーで人気ユーチューバーとして活躍するローガン・ポール（３０）が、「ポケモンカード」で話題を集めている。チャンネル登録者数約２３６０万人で、２０２２年６月にプロレスラーとしてＷＷＥと正式に契約。驚異的な空中殺法とユーチューブ仕込みのマイクで、会場から大ブーイングを浴びている。今年１月にはＷＷＥとフルタイム契約を結び直し、本職が「プロレスラー」になった。現在はユニット「