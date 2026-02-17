カジュアルな印象が強いチノパンツですが、選び方と着こなし次第で、40・50代の毎日コーデにも頼れる一本になるはず。今季の【GU（ジーユー）】の新作からも、ほどよいハリ感と立体的なシルエットで体のラインを拾いすぎず自然にスタイルアップできそうなチノパンツが登場しています。今季の注目アイテムとして押さえておきたい一本を、ぜひチェックしてみて。 シンプル合わせで差がつく美シルエットの実力