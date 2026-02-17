明日18日は北陸から北の日本海側を中心に雪や雨、風が強まるでしょう。19日にかけて落雷や竜巻などの突風にも注意が必要です。21日からの3連休は日を追うごとに気温が急上昇します。関東から西は20℃以上になる所もあり、一気に春本番を通り越えたような暖かさとなるでしょう。気温の急上昇に伴う注意点をまとめました。明日18日は日本海側で大気不安定雪・雨・風が強まる明日18日(水)は、日本海を低気圧が発達しながら北東へ進