2026年3月13日（金）全国公開予定のディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』その公開に先がけて、2月17日（火）、渋谷・道玄坂広場にて“ビーバーズ結成イベント”が開催されました。会場には、主人公・メイベル役の芳根京子さんをはじめ、個性豊かな動物キャラクターを演じる声優陣が登場。さらに劇中でビーバーの森を脅かすジェリー市長役の渡部篤郎さんもサプライズ登壇し、イベントを大いに盛り上げました。