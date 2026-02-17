俳優のジェイソン・ステイサムと、『ブレット・トレイン』や『デッドプール2』で知られるデヴィッド・リーチ監督がタッグを組むアクションコメディ映画『Jason Statham Stole My Bike（原題）』が製作されることが分かった。【写真】「映画のワンシーンみたい」 ジェイソン・ステイサムが婚約者と新作プレミアに美しい2ショット原題を直訳すると『ジェイソン・ステイサムが私のバイクを盗んだ』となる本作。DEADLINEによると