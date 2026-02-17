圧巻の演技を魅せフィギュアスケートのペアで日本初の金メダルを獲得した“りくりゅうペア”。その歴史的快挙に、静岡県内でも歓喜に包まれました。（実況）「フリーの演技が始まりました」（解説）「トリプルツイスト。キレがあります。非常にいい入りです」（解説）「スロートリプルルッツ…なんてきれいなんでしょう」（実況）「やりました」（解説）「すごいすごいすごい」（実況）「失意のショートか