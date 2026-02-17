ダンス＆ボーカルグループ・ONE N’ ONLYの草川直弥が、20日発売の雑誌『NAILEX』4月号（カエルム）に登場する。【写真】スタイル抜群！ピンクの世界観でアンニュイな表情の草川直弥草川は、8ページにわたって特集に登場。ファッションとしてネイルを塗り始めたら、いつの間にかメンバー１のこだわりを見せるようになったという。今回は、そんな草川が絶賛する貝殻から着想を得たイノセントなネイルを身につけて、幻想的な海の