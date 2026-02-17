お笑いコンビ・ニッポンの社長のケツが18日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』（後11：20〜※関西ローカル）に出演。自宅を公開する。【動画】お惚気トークを披露する”新婚ホヤホヤ”コットン・きょんかまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。ケツのほか、コットン・きょん、滝音・秋定遼太郎ら新婚ホヤホヤ芸人がなれ初めや結婚にまつわる