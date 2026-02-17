Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』が3月20日から新宿バルト9ほかで期間限定上映、7月29日にBlu-ray＆DVDが発売となる。舞台あいさつ付先行上映会が3月18日に東京・新宿バルト9で開催されることが決定した。【写真】『ゴジュウブンブン』の解禁となった場面写真当日は『ゴジュウジャー』から冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、志田こはく、木村魁希のメインキャストが登壇。『ブンブンジャー