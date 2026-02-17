ボートレース江戸川のG1「開設70周年記念江戸川大賞」が18日に開幕する。西岡顕心（24＝香川）が力強い動きを見せる上位機の一つである31号機を獲得した。試運転後にはすぐさま「江戸川でこんなに乗りやすいのは初めて。楽しみ」と笑顔を浮かべた。スタート特訓後も手応えは変わらず「行き足が良くてターンもしやすかった」と感触は申し分ない。「正月（まるがめ）は優勝できたけど、そのあとのリズムはいまいち。今年初