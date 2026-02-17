ボブスレー女子1人乗りで優勝したエラナ・マイヤーズテーラー＝16日、コルティナダンペッツォ（ゲッティ＝共同）聴覚障害のある2児を育てる41歳。5度目の五輪大会で悲願の初優勝を飾った。ボブスレー女子1人乗りのエラナ・マイヤーズテーラー（米国）が手にしていた過去五つのメダルは「銀」が最高。周囲の支えに感謝し「まだ信じられない。言葉にできない」と喜びを爆発させた。巧みなそり操作はもちろん、押しながら走るスタ