１７日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比２６銭円高・ドル安の１ドル＝１５３円０８〜０９銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、７７銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８１円１３〜１７銭で大方の取引を終えた。