浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」が18日、開幕する。17日は前検が行われた。前節・山陽G1の最終日に白星をマークした伊藤正真（34＝伊勢崎）。気持ちのベクトル急上昇と思いきや、そうでもない。「セッティングしたが反応がなかった。なのでヘッドを元に戻した。モーターの良さを引き出したい」そんな伊藤のモチベーションを上げているのが冬季五輪。小1から地元のスクールに入ってスノーボードに燃えた伊藤