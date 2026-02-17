ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が１７日、都内で行われた映画「ほどなく、お別れです」の大ヒット御礼舞台あいさつに、カナダからのリモート中継で登場。Ｗ主演の浜辺美波は異例の参加方法に笑いが止まらなかった。舞台に上がると、後方の大型スクリーンに目黒が映し出され、手を振る目黒に浜辺は大笑い。「漆原礼二を演じました目黒です。今日は、ちょっと面白い形の中継ということで、皆さんとこういう形だけど、時間を共有できて