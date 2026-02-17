14日、東京都町田市の日大三高が公式ホームページに謝罪文を掲載。その内容がSNSで「また加害者擁護」などと炎上する事態となっている。 12日、女子生徒にわいせつな動画を送らせ拡散したとして、野球部の男子部員2人が児童買春・ポルノ禁止法違反の容疑で書類送検された。 日大三高は14日、公式サイトに「【お詫び】不適切動画の拡散について」というタイトルで謝罪文を掲載。冒頭で「本校に関して報道されておりま