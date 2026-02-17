大潟村と横手市のこども園の園児たちが互いの地域の農産物を贈りあって交流しました。それぞれの地域の特産品を学び秋田の農産物への愛着も深めました。この取り組みは県産の野菜や果物の販売促進に取り組んでいる、あきたアグリサポートが企画したものです。幼いころから秋田の農産物に親しんでもらおうと、こども園の園児たちが互いの地域の農産物を贈りあいました。贈呈「大潟こども園のお友達がかわいくラッピングしてく