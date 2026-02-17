秋田ノーザンハピネッツは、今年秋のBプレミア開幕を前に先月行われたドラフトで指名した早稲田大学の4年生岩屋頼選手と堀田尚秀選手と、今シーズンのプロ契約を結びました。2人は来月由利本荘市で開催される試合からベンチ入りする予定です。大阪府出身、22歳の岩屋選手は身長183センチ、体重78キロです。早稲田大学ではキャプテンとしてチームをけん引、大学日本一を決める大会＝インカレではチームを準