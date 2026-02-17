KDDIは、Amazon.co.jpでの買い物に「au PAY」を利用すると最大30％還元されるキャンペーンを実施する。期間は3月3日～3月9日。 期間中、Amazon.co.jpで1回200円以上の支払いにau PAYを初めて利用すると、決済額の最大30％分がau PAY 残高で還元される。還元上限は1000円まで。 また、過去に同サービスを利用したことがあるユーザーに対しても、最大10％の還元が行われる。還元上限は