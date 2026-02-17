◆練習試合広島１０―１楽天（１７日・コザ）楽天は開幕投手候補の古謝樹投手が３回６失点と乱れるなど計１０失点。打線も初回に佐藤直樹外野手が先頭打者初球アーチを放った後は沈黙し、大敗を喫した。試合後、三木肇監督が報道陣とのやりとりの中で、珍しく語気を強めて「よくないですね。残念です」と振り返ったのが初回の失点シーンだ。２死一塁で広島・佐々木の二遊間へのゴロを、遊撃手の宗山塁内野手がファンブル。