ミラノ五輪フィギュアスケートでペアのフリープログラムが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）５位の世界チャンピオン、三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組は世界歴代最高の１５８・１３点をマークし、合計２３１・２４点で逆転し金メダル。日本ペア初の表彰台に上がった。りくりゅうペアのスケート靴のブレード（刃）を手掛ける特殊鋼加工メーカー「山一ハガネ」（愛知・名古屋市）が１７日、スポーツ報知の取材に応じた。