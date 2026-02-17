２月２２日の東京９Ｒ・ヒヤシンスＳ・リステッド（ダート１６００メートル）に「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文氏（名義はＳＮＳグループ株式会社）のイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）が出走を予定している。１月１０日の黒竹賞を右前肢フレグモーネのため出走取消となっていたが、田中宏明調教助手は「取り消した次の週には症状もだいぶ落ち着いたので、緩めることなく乗れてい