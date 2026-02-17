◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケートペアフリー(大会11日目/現地16日)大逆転勝利で見事金メダルを手にした三浦璃来選手、木原龍一選手の“りくりゅう”ペア。強さのワケについて、現地で解説もつとめた高橋成美さんが語りました。りくりゅうペアといえば、相手を上に投げ上げる「ツイストリフト」の高さや、スピード感のある滑りなどが注目されますが、高橋さんは「まさに誰よりも一心同体なところ」が強