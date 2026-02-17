東京区検は17日、ラオスでの児童買春体験談とみられる記事を載せたブログ開設のため、虚偽情報でレンタルサーバーを契約したとして、私電磁的記録不正作出などの罪で男（61）を略式起訴した。東京簡裁は罰金20万円の略式命令を出した。