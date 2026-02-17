札幌市手稲区の住宅で爆発が起き5人が死傷した火災で、北海道ガスは17日、住宅敷地内のガス管に直径約2ミリの穴を確認したと発表した。爆発前日の8日夕方以降、住宅がある団地のガス流量が通常の2〜3倍だったとも明らかにした。