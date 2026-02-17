ボートレース江戸川のG1「開設70周年記念江戸川大賞」が18日に開幕する。権藤俊光（39＝大阪）は前節の住之江近畿地区選手権で念願のG1初優勝を成し遂げた。好調の要因は「エンジンを出せるようになってきた。バイクの同じツーストロークのエンジンなので、バイクのエンジン音を意識して調整するようにしたら出るようになった」と独特の調整方法が結果につながっている。今節コンビを組む32号機は低調機ながら「数字（エ