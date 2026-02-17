マザー牧場（千葉県富津市）では、場内を鮮やかに彩る約３５０万本の“菜の花”が見頃入りした。天候に恵まれ順調に開花を続ければ、３月初旬頃にはメインエリアの「花の大斜面・西」では満開を迎える見込みという。また、「花の大斜面・東」にも菜の花を植栽実施している。「花の大斜面・西」の次に見頃入りする予定で、２月中旬〜４月上旬を通して長い期間「菜の花畑」楽しめる予想となっている。◆菜の花概要▼本数：３５