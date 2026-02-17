参政党が役員人事を発表し、豊田真由子衆議院議員が政調会長に起用されました。参政党・豊田真由子新政調会長：野党でありますけれども、きちんと言うべきことは言う。そして、是々非々で対応していきたい。国会の場で仕事をしていくことを、みんなで楽しくやっていきたいなというふうに思っています。豊田氏は、2017年に秘書に対する暴言などが問題となって自民党を離党し、その後、落選しましたが、今回の衆院選で比例北関東ブロ